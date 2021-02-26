Владелец сети кафе «Самурай» Александр Ильин: «Взорвалось не у нас»

Владелец сети кафе "Самурай" дал первые комментарии после взрыва на Мещере. Фото: МЧС, Инстаграм Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Владелец нижегородской сети кафе «Самурай» Александр Ильин отрицает наличие газа в заведении на Мещерском бульваре, где утром 26 февраля прогремел мощный взрыв.

«У нас газа в кафе не было, и взорвалось не у нас. Мы являемся пострадавшими, не надо фантазировать ничего. Слава Богу, мы спасли девочку, которая находилась в кафе Родилась в рубашке», - заявил Ильин в видеообращении, которое он выложил в своем Instagram.

Взрыв в кафе «Самурай», расположенном в пристрое к дому на Мещерском бульваре, произошел в 9 утра 26 февраля. В результате здание разрушилось полностью, под завалами оказалась молодая женщина. Она с ожогами доставлена в больницу, где ей оказывают всю необходимую помощь. В общей сложности пострадали три человека.

В результате взрыва полностью разрушилось кафе. Фото: Кирилл Мартынов

На месте ЧП работают спецслужбы, продолжается разбор завалов. Причины взрыва устанавливаются. Известно, что дом, в пристрое которого и случилось ЧП, не газифицирован.

«Дом негазифицированный, поэтому у нас пока нет оснований говорить о том, что это чисто газ. Все это будет проверено комиссионно, и совместно всеми заинтересованными структурами определена причина. Пока мы занимаемся поиском людей и проведением спасательно-аварийных работ», - прокомментировал глава Нижегородского ГУ МЧС Валерий Синьков.

Из дома эвакуировано 68 человек – все они находятся в пункте временного размещения, развернутом на базе школы №41. С людьми сейчас работают психологи МЧС.

Власти пообещали, что всем пострадавшим будет оказана помощь – как медицинская, так и материальная. По информации МЧС, ударной волной повреждено более 100 оконных проемов.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку.