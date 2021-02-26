«Раздался грохот и все полетело»: Очевидцы рассказали о взрыве в Нижнем Новгороде 26 февраля. Фото: Кирилл Мартынов

Оглушительный грохот, разрушения и облако пыли – утро 26 февраля в Нижнем Новгороде началось со взрыва в 12-этажном доме На Мещерском бульваре в Канавинском районе. По предварительным данным, там находилось кафе «Самурай» и стоматологическая клиника. Поначалу, местные жители даже не поняли, что там произошло.

- В этот момент я как раз была на остановке, - рассказала «Комсомолке» водитель троллейбуса. – Вдруг раздался грохот – и все полетело. Разметало тут весь первый этаж. Очень страшно!

Сейчас место взрыва превратилось в руины. Фото: Кирилл Мартынов

Сейчас 12-этажное здание действительно больше напоминает руины. Кирпичная кладка на первом этаже превратилась в сплошное облако пыли. Все припаркованные возле дома машины разбиты и сильно искорежены.

- Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей. Работа оперативных служб продолжается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - В результате происшествия пострадал мужчина 1979 года рождения. Он госпитализирован. Под завалами находились еще два человека. Одну женщину уже обнаружили и отправили в больницу. Поиски еще одной женщины продолжаются.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Фото: Кирилл Мартынов

Между тем, вокруг взорвавшегося здания толпится немало зевак. Однако к месту происшествия никого не пускают. Даже журналистов после недолгой съемки попросили отойти от места взрыва.

- Сейчас весь дом обесточен, - рассказывают местные жители. – В здании отключены все коммуникации: и свет, и вода, и отопление.

На базе ближайшей школы № 41 развернут пункт временного размещения всех эвакуированных жильцов дома. Со многими из них сейчас работают психологи МЧС.

Под завалами оказались два человека. Фото: Кирилл Мартынов

Между тем, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже распорядился оказать всю необходимую помощь жителям пострадавшего дома.

- Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально, - заверил глава администрации Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры.

Один из пострадавших уже доставлен в больницу. Фото: Кирилл Мартынов

Тем временем по факту взрыва уже было возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Причина происшествия остается невыясненной – по предварительным данным, этот дом не был газифицирован.