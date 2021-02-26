Уголовное дело возбудили по факту взрыва в кафе «Самурай» в Нижнем Новгороде

Опытные следователи продолжают работать на месте происшествия.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в связи со взрывом бытового газа на Мещерском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
- По версии следствия, утром 26 февраля в пристрое к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре произошел хлопок с последующим возгоранием, - отмечают в ведомстве.
После взрыва 2-этажный пристрой оказался разрушенным. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали. Под завалами обнаружили ещё двух человек: одну женщину нашли и отправили в больницу, поиски другой продолжаются.
Сейчас опытные следователи и следователи-криминалисты работают на месте происшествия и разбираются в обстоятельствах ЧП.
Также продолжается работа по разбору завалов и ликвидации очагов возгорания.
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