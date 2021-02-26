Фото с места взрыва в кафе Самурай в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021 опубликовали очевидцы.

Главной новостью сегодня остается взрыв газа в нафе "Самурай" на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Сейчас на месте происшествия работают спасатели МЧС. И вот уже появились первые фото с места взрыва в кафе Самурай в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021.

В результате происшествия пострадали два человека.

- По предварительным данным, в результате происшествия пострадал мужчина 1979 года рождения, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. - Госпитализирован в медицинское учреждение. Кроме того, по предварительным данным под завалами находятся два человека. Одна из них - женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина - ее поиски ведутся.

На месте продолжают работать спасатели.

Напомним, взрыв газа сегодня утром произошел на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели. "Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" ведет прямую онлайн-трансляцию с места происшествия.

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