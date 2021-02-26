Предварительной причиной взрыва в Нижнем Новгороде считают утечку газа из газораспределительной системы. Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС на Мещерском бульваре, где сегодня утром произошел взрыв. Сразу после заседания он рассказал журналистам о предварительных причинах ЧП.

- Уже можно говорить о том, что причиной стало не газовое оборудование в кафе, - отметил Глеб Никитин. - Приоритетной версией у следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы, но это исключительно предварительный вывод. Следователи будут проводить тщательную проверку.

Разобрать завалы планируется к восьми утра 27 февраля. Фото: Кирилл Мартынов

По словам главы региона, завалы на месте взрыва планируется разобрать к восьми утра 27 февраля. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

- Сил и средств для этого достаточно, - заверил глава региона. – Надеюсь, что уже завтра жители смогут вернуться к привычному образу жизни.

Напомним, ранее специализированная организация пришла к выводу, что несущие конструкции в здании не пострадали при взрыве.

По словам экспертов, несущие конструкции в здании не пострадали. Фото: Кирилл Мартынов

- По предварительным оценкам экспертов, дом пригоден для проживания, - отметил Глеб Никитин. - В первой половине дня планируется завершить проведение экспертизы, а затем определить ущерб вместе с собственниками всех помещений. Во многих квартирах вылетели стекла, подлежат замене окна. Мы решили оперативно выделить средства для ликвидации ущерба.

Работы на месте взрыва будут вестись в круглосуточном режиме. Фото: Кирилл Мартынов

Как отметил глава региона, весь ущерб будет засвидетельствован документально. Причем на компенсации смогут рассчитывать не только собственники квартир, но и владельцы пострадавших при взрыве автомобилей.

Рассчитывать на компенсацию могут и владельцы пострадавших автомобилей. Фото: Кирилл Мартынов

- Их владельцам также будет оказана поддержка в документальном освидетельствовании размера ущерба и определении юридических последствий. Никого не оставим без помощи, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, взрыв произошел утром 26 февраля в 12-этажном доме на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар и стоматологическая клиника. Сразу после взрыва в здании начался пожар. Из дома были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. В настоящее время по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. На место происшествия работают следователи.

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