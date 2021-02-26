Видео с места взрыва в Нижнем Новгороде сняли с квадрокоптера. Фото: Кирилл Мартынов

Из-за взрыва в пристрое к 12-этажному дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде серьезно пострадали все нижние этажи здания. Кирпичная кладка превратилась в настоящие руины. Ударной волной здание разрушено полностью, повреждены припаркованные рядом машины и расположенные по соседству офисы. Все это попало на видео с квадрокоптера, снятое спасателями.

- В настоящее время людей под завалами нет, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. - Итого у нас трое пострадавших, - добавили в региональном МЧС. - Мужчина, доставлен в травмпункт, женщина госпитализирована и женщина, извлеченная из-под завалов, доставлена с ожогами в ПИМУ.

Напомним, взрыв произошел в 12-этажном доме на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар и стоматологическая клиника. Сразу после взрыва в здании начался пожар. Из дома были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения, расположенном в соседней школе. С ними работают психологи МЧС. В настоящее время по факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи. Сейчас причины взрыва выясняются.