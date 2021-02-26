В доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

Ударной волной разрушило стены пристроя. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Взрыв прогремел в доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде утром 26 февраля. ЧП произошло в жилом доме прямо напротив входа в метро, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Повреждены припаркованные рядом машины, линии электропередачи», - рассказывают свидетели произошедшего.

Повреждены припаркованные рядом машины. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "Нижний №1", видно, что в результате взрыва произошло обрушение стен здания, пристроенного к 12-этажному жилому дому.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 9:13.

Пострадали соседние офисы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

"Произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже дома. На место происшествия направлена оперативная группа. Дальнейшая информация уточняется", - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В этом пристрое к дому располагалось суши-кафе известной в городе сети "Самурай".

"Комсомолка" будет следить за дальнейшим развитием событий.