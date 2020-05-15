2020-05-14T21:21:11+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 мая 2020 года: Из-за рубежа вернулись почти 2,4 тысячи нижегородцев

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Из-за рубежа вернулись почти 2,4 тысячи нижегородцев.Из-за рубежа вернулись почти 2,4 тысячи нижегородцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Только за последние сутки COVID-19 был выявлен у 238 нижегородцев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года.

Власти возобновили работу каршеринга в Нижегородской области. «Комсомолка» узнала о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при аренде автомобиля.

Салонам красоты обещают вернуть до 50% затрат на установку камер видеонаблюдения. Утвердить технические требования к системе видеонаблюдения предстоит к 15 мая.

Банки одобрили беспроцентные кредиты под выплату зарплат нижегородским предпринимателям. Объем кредитных средств превысил 1,5 млрд рублей.

Почти 2,4 тысячи жителей Нижегородской области вернулись домой из-за рубежа во время пандемии. Все прибывшие прошли обязательный 14-дневный карантин.

Еще 248 нижегородцев побороли коронавирус. За сутки число выздоровевших выросло до 1112 человек. А количество умерших выросло до 37.

Нижегородские ДУКи получат более 4,3 миллиона рублей на покупку дезинфицирующих средств. Для получения средств необходимо предоставить документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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