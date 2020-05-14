Банки одобрили беспроцентные кредиты под выплату зарплат нижегородским предпринимателям

14 Май 2020 2020-05-14T19:06:49+03:00

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Нижегородские предприниматели, пострадавшие из-за коронавируса, получат кредиты на выплату зарплат под 0% годовых. Уполномоченные банки одобрили займы для 631 бизнесмена, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, объем одобренных кредитных средств превысил 1,5 млрд рублей. Бизнесмены уже получили около 660 млн рублей, а в ближайшие дни получат оставшиеся деньги.

- Сегодня многие предприятия переживают дефицит оборотных средств, поэтому господдержка на выплату зарплат крайне важна. Она позволит сотням нижегородских предприятий сохранить рабочие места, а это одна из главных наших задач, - подчеркнул Андрей Саносян.

Выдачей беспроцентных кредитов занимается сейчас Альфа-Банк, Сбербанк, ФК «Открытие» и МСП Банк. В большинстве кредитных организаций, главным условием получения займа, является наличие зарплатных проектов в банке.

При этом предприятие, которое кредитуется, должно проработать больше года. Тогда оно получит займ на 12 месяцев из расчета количества сотрудников, которое умножается на МРОТ и на шесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU