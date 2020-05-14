Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года увеличилось до 37 человек

14 Май 2020 2020-05-14T11:07:41+03:00

В приволжской столице зафиксировано два новых летальных случая от COVID-19

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Количество умерших от коронавируса нижегородцев на 14 мая 2020 года выросло до 37 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе появились еще две жертвы этого смертельно опасного заболевания.

В пресс-службе правительства Нижегородской области подтвердили: число погибших выросло. Причем, как уточнил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов, у умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Сообщалось, что 14 мая появились данные о 238 новых случаях заражения COVID-19 в регионе. По этому показателю Нижегородская область находится на четвертом месте в РФ. В первой тройке - Москва (+4712), Московская область (+918) и Санкт-Петербург (+460).

Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пробы на коронавирус верифицированы у 5596 нижегородцев. Из общего числа заболевших 3246 человек находятся на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU