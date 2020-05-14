2020-05-14T11:07:41+03:00
Общество

Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года увеличилось до 37 человек

В приволжской столице зафиксировано два новых летальных случая от COVID-19
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество умерших от коронавируса нижегородцев на 14 мая 2020 года выросло до 37 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе появились еще две жертвы этого смертельно опасного заболевания.

В пресс-службе правительства Нижегородской области подтвердили: число погибших выросло. Причем, как уточнил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов, у умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Сообщалось, что 14 мая появились данные о 238 новых случаях заражения COVID-19 в регионе. По этому показателю Нижегородская область находится на четвертом месте в РФ. В первой тройке - Москва (+4712), Московская область (+918) и Санкт-Петербург (+460).

Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пробы на коронавирус верифицированы у 5596 нижегородцев. Из общего числа заболевших 3246 человек находятся на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отправка призывников в Нижнем Новгороде на военную службу в 2020 году: когда начнется и кого заберут в армию
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Нижегородской области 14 мая
Жители Сормовского района останутся без холодной воды 15 мая
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Почти 2,4 тысячи жителей Нижегородской области вернулись домой из-за рубежа во время пандемии
Нижегородцы смогут следить за ремонтом дорог в режиме «онлайн»
Работы по строительству очистных сооружений в Бутурлине завершены на 57%
Более 8,5 тысячи протоколов составлено на нижегородцев за нарушение режима самоизоляции
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года составило 1112 человек
Количество умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года увеличилось до 37 человек
Пришел в гости пьяный: Житель Чкаловска зарезал спящего друга и сбежал с места преступления
Евгений Семенов: «Особую роль играет решение власти оказать финансовую поддержку семьям с детьми»
Руководство нижегородской клиники вынуждало сотрудников уходить в отпуск без зарплаты
Почти 130 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Геннадий Рябов: «Самой важной в Конституции считаю поправку о доступной и качественной медицинской помощи»
В Нижнем Новгороде директор мебельной фирмы похитила у своих клиентов почти 4 миллиона рублей
Нижегородские ДУКи получат более 4,3 миллиона рублей на покупку дезинфицирующих средств
Советы нижегородцам: Как сохранить зрение в условиях самоизоляции
Тренировка на самоизоляции: эффективные упражнения для подготовки к лету
Стало известно, как будут проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса
Нижегородским школьникам-льготникам выдадут продуктовые наборы за май
На Нижневолжской набережной и Гребном канале временно запретят парковаться
Стало известно, где заражаются коронавирусом большинство нижегородцев
Владислав Атмахов: «Важно, что правительство окажет реальную помощь населению»