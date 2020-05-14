2020-05-14T13:05:17+03:00
Общество

Почти 2,4 тысячи жителей Нижегородской области вернулись домой из-за рубежа во время пандемии

Все прибывшие прошли обязательный 14-дневный карантин
Юлия ИСАЕВА
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С 27 марта по 14 мая 2020 года из-за рубежа в Нижегородскую область были возвращены 2 385 местных жителей. Как сообщили в департаменте внешних связей облправительства, все они прилетели в Россию спецрейсами.

За этот период было организовано 57 автобусных рейсов из разных регионов страны, куда прилетали самолеты с нижегородцами. Вернувшихся граждан снабдили средствами индивидуальной защиты, водой и сухим пайком. По прибытии на Родину все туристы прошли обязательных двухнедельный карантин.

За последние две недели в Нижегородскую область вернулись 122 человека, 18 из которых прилетели из США, 16 – из Индонезии, 13 – из Индии, 10 – из Японии, 9 – из Тайланда, 7 – со Шри-Ланки, по 6 – из Великобритании, Германии и Турции, по 5 -из Испании и Узбекистана, еще по 4 человека – из Египта и Сейшел, по трое – из Казахстана, Вьетнама и Мальдив, двое – из Молдавии и по одному нижегородцу – из Израиля и Италии.

С 15 по 23 мая планируется вернуть еще порядка 80 человек. Они прилетят из США, Франции, Азербайджана, Киргизии, Танзании и других стран мира. Этот вопрос лично контролирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы нижегородцы, которые из-за пандемии не смогли вылететь на Родину, вернулись, наконец, домой. Мы благодарны правительству России и посольствам РФ в разных странах за помощь и содействие в организации вывоза нижегородских туристов из-за рубежа, - отметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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