2020-05-15T10:43:02+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года: Выявлено 307 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 5903 человек
Анастасия НАЗАРОВА
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Тестирование на коронавирус в Нижегородской области прошли уже более 120 тысяч человек.Тестирование на коронавирус в Нижегородской области прошли уже более 120 тысяч человек.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 15 мая 2020 года выросло до 5903 человек. На сайте стопкоронавирус.рф опубликованы данные о 307 новых случаях заражения.

По числу новых заболевших регион вновь оказался на четвертом месте в России. Тройка лидеров такая же, как и день назад: в Москве выявлено 4748 новых случаев, в Московской области - 945, в Санкт-Петербурге - 541.

По словам главы региона Глеба Никитина, количество выявленных заражений - это результат огромного объема тестирований, которые проводятся в режиме 27/4.

- Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений, - заявил губернатор.

Напомним, несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В регионе подтверждено еще 307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5903 человек. Из общего числа заболевших 3 526 человек находятся на амбулаторном лечении. Около 1,5 тысячи пациентов с COVID-19 - в больницах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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