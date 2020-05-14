2020-05-14T15:27:15+03:00
Общество

Власти возобновили работу каршеринга в Нижегородской области

Рассказываем о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при аренде автомобиля
Анастасия НАЗАРОВА
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Власти возобновили работу каршеринга в Нижегородской области.Власти возобновили работу каршеринга в Нижегородской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти сняли запрет на каршеринг, введенный в середине апреля 2020 года на время самоизоляции. Изменения в указ губернатора о режима повышенной готовности были внесены 11 мая.

Официальный документ гласит, что водителям, пользующимся услугами краткосрочной аренды автомобиля (то есть каршеринга), следует дезинфицировать все контактные поверхности автомобиля перед его использованием. Причем дезинфицирующие средства обязана предоставить контора, которая оказывает эти самые услуги.

Но и это, как говорится, еще не все! В изменениях к губернаторскому указу уточняется, что при посадке в арендованное авто водителю и его пассажирам необходимо находиться в перчатках. А на лице при этом должна быть маска, респиратор или другое средство защиты органов дыхания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Некоторые решили поскорее воспользоваться услугами каршеринга. Однако, открыв приложение на смартфоне, немало удивились ценам. Они, по словам нижегородцев, в разы увеличились в период пандемии коронавируса.

- Таких цен я еще не видела за полтора года пользования, - призналась Вероника Смертина в паблике «Типичный Нижний Новгород».

- Красивые московские ценники. Спасибо! - присоединился Иван Сергеев.

Если раньше в среднем аренда железного коня обходилась нижегородцам в 5-7 рублей за минуту, то сейчас арендодатели предлагают выложить за минуту более 10 рублей. Многие уже решили, что при таких ценах дешевле кататься на такси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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