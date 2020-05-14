Салонам красоты обещают вернуть до 50% затрат на установку камер видеонаблюдения

Чтобы салоны красоты и парикмахерские смогли открыться до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса, власти предложили установить камеры видеонаблюдения в их организациях. Предприниматели вздрогнули: новые расходы? Но чиновники поспешили успокоить, сообщив, что часть затрат на покупку видеокамер правительство возьмет на себя.

Согласно майским изменениям в губернаторский указ от 13 марта 2020 года, владельцам парикмахерских и салонов возместят до 50% затрат на установку камер. Правда, не более трех тысяч рублей на одно устройство.

- Поручаю региональному правительству до 15 мая разработать порядок возмещения затрат салонов красоты на установку камер видеонаблюдения, - заявил глава региона Глеб Никитин. - Также до середины мая предстоит утвердить технические требования к системе видеонаблюдения организаций.

«Комсомолка» уже рассказывала, что деятельность салонов красоты и парикмахерских будет возобновлена при переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий при условии соблюдения ряда требований Роспотребназдора. В частности, следует оснастить зоны приема посетителей и входной группы системой видеонаблюдения, отвечающей техническим требованиям, которые установило региональное министерство информационных технологий и связи. Более того, эту систему нужно будет подключить к системе видеоаналитики указанного выше министерства и обеспечить ее бесперебойную работу.

Ранее губернатор Нижегородской области заверил, что речь не идет об ужесточении мер через видеоконтроль. Просто власти решили дать выбор предпринимателям: хочешь работать во время пандемии коронавируса - выполняй условия и возобновляй деятельность.

- По динамике заболеваемости пока у нас не стабилизировалась ситуация настолько, чтобы мы могли открыть все рестораны или салоны красоты. Но мы постоянно с ними на связи и понимаем, что и людям требуются их услуги, и они сами хотели бы работать в соответствии с требованиями, - подчеркнул глава региона.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Несмотря на то, что в ряде российских регионов с 12 мая 2020 года начинается постепенное снятие ограничение, в Нижегородской области режим всеобщей самоизоляции решено продлить. В первую очередь, это обусловлено динамикой заболеваемости коронавирусом. По словам губернатора Глеба Никитина, этот режим введен не до конкретной даты, а до отмены.

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