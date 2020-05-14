Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года составило 1112 человек

14 Май 2020 2020-05-14T11:13:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще 248 нижегородцев побороли коронавирус. За сутки число выздоровевших выросло до 1112 человек, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Сообщалось, что 14 мая появились данные о 238 новых случаях заражения COVID-19 в регионе. По этому показателю Нижегородская область находится на четвертом месте в РФ. В первой тройке - Москва (+4712), Московская область (+918) и Санкт-Петербург (+460).

Губернатор Глеб Никитин пояснил, что количество выявленных заражений - это результат огромного объема тестирований, которые проводятся в круглосуточном режиме.

- Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений, - добавил глава региона.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Количество умерших от коронавируса нижегородцев на 14 мая 2020 года выросло до 37 человек. В регионе появились еще две жертвы этого смертельно опасного заболевания. По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, у умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пробы на коронавирус верифицированы у 5596 нижегородцев. Из общего числа заболевших 3246 человек находятся на амбулаторном лечении - у них болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU