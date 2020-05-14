Нижегородские ДУКи получат более 4,3 миллиона рублей на покупку дезинфицирующих средств

14 Май 2020 2020-05-14T08:25:47+03:00

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Нижегородская область выделила более 4,3 миллиона рублей на закупку дезинфицирующих средств для уборки многоквартирных домов. Как сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации приволжской столицы, для получения средств ДУКам необходимо предоставить документы.

Отправить заявку можно в электронном виде, приложив отсканированные оригиналы всех документов. Адрес электронной почты департамента: depgil@admgor.nnov.ru. Либо по факсу: (831) 419-49-60.

Какие же документы необходимы?

1.Копия учредительных документов заявителя – для юрлиц, или копию свидетельства о регистрации в качестве ИП – для предпринимателей;

2.Копия выписки из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за два месяца до даты подачи заявки;

3.Согласие получателя на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий органами власти;

4.Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом;

5.Реестр договоров управления многоквартирным домом на дату обращения (это нужно в том случае, если получателем субсидии является управляющая организация);

6.Список всех домов, которые находятся на обслуживании компании;

7.Заявка на предоставление субсидии;

8.Расчет суммы субсидии с приложением копии одного из документов, подтверждающих приобретение дезинфицирующих средств: товарной накладной, товарного чека и кассового чека.

КУДА ЗВОНИТЬ

По всем вопросам можно обратиться в департамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода по телефону: 8-831-419-74-57 или написать на электронный адрес hisyametdinova@admgor.nnov.ru, y.dokukina@admgor.nnov.ru, n.uvarova@admgor.nnov.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU