Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 мая 2020 года: Поэтапный выход из режима самоизоляции и дезинфекция холодным туманом

Число зараженных COVID-19 в регионе по-прежнему растет. Например, за минувшие сутки «чума-2020» была выявлена еще у 272 человек. «Комсомолка» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 7 мая 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы 6 мая. На нем чиновник сообщил, что регион уже подготовил план мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

Общественные пространства Нижнего Новгорода дезинфицируют холодным туманом. В течение двух дней планируется обработать таким образом около двух миллионов квадратных метров.

Нижегородцу грозит крупный штраф за фейк о коронавирусе. В отношении него был составлен протокол об административной ответственности, предусматривающие наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

6,2 тысячи протоколов о нарушении режима повышенной готовности составлено в Нижегородской области. Проведено свыше 62 тысяч профилактических бесед с нижегородцами.

Более 90 нижегородцев вернулись домой из-за рубежа за последние десять дней. В ходе специальных вывозных рейсов с 15 апреля на территорию региона возвращены 239 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие районы лидируют по количеству зараженных COVID-19 в Нижегородской области? (данные на 6 мая)

Канавинский район - 288, Ленинский район - 273, Нижегородский район - 268, Автозаводский район - 209, Советский район - 181, Сормовский район - 155, Приокский район - 130, Московский район - 109.

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