2020-05-06T20:05:26+03:00
Общество

Выход из самоизоляции в Нижнем Новгороде для предприятий: когда начнется и при каких условиях

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что в регионе уже подготовлен план постепенного снятия ограничений
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Выход из самоизоляции предприятий в Нижнем Новгороде: когда начнется и при каких условияхВыход из самоизоляции предприятий в Нижнем Новгороде: когда начнется и при каких условияхФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в среду, 6 мая 2020 года. По его словам, регион уже подготовил план мероприятий поэтапного выхода из режима ограничений, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

- Большая часть мероприятий должна быть реализована до 11 мая включительно. Мы следуем принципу дифференцированного подхода и предписаниям санитарных врачей и рекомендациям Минэкономразвития, - отметил Глеб Никитин.

Какие предприятия и когда смогут возобновить свою деятельность, зависит от трех факторов:

- влияние на экономику и социальную сферу региона (по этому фактору предприятия будут распределены на пять групп);

- уровень эпидемиологической опасности (здесь все организации также будут распределены на пять групп);

- географическое положение (нахождение в зеленой зоне, красной зоне или зоне карантина).

При этом крайне важные для жизнеобеспечения области и системообразующие организации будут работать во всех группах территорий.

Основным инструментом для взаимодействия с организациями останется портал «Карта жителя Нижегородской области». Будет продолжаться работа по субсидированию пострадавших предприятий и оказанию им поддержки – снижению платежей по аренде, предоставлению отсрочки, дополнительным выплатам. Сейчас о субсидиях на ЖКХ поступило уже более 100 заявок, кроме того, почти 3000 арендаторов воспользовались отсрочкой по выплате аренды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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