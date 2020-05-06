2020-05-06T19:49:43+03:00
Общество

Общественные пространства Нижнего Новгорода дезинфицируют холодным туманом

В течение двух дней планируется обработать таким образом около 2 миллионов квадратных метров
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Общественные пространства Нижнего Новгорода дезинфицируют холодным туманомОбщественные пространства Нижнего Новгорода дезинфицируют холодным туманомФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Новую специализированную технику – генератор холодного тумана – применяют для дезинфекции общественных пространств Нижнего Новгорода во время пандемии коронавируса. Устройство позволяет распылять противовирусный препарат на расстояние до 70 метров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Планируется, что генератор холодного тумана будет работать в городе два дня и продезинфицирует около 2 миллионов квадратных метров территории. Но многое зависит от погоды – в дождь эффективность сводится к нулю, - рассказал заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Александр Ковальчук.

Стоит отметить, что дезинфицирующий препарат не содержит хлора, а значит, он безопасен для людей и окружающей среды.

- Все вирусы и микробы убиваются в течение 30-40 минут. Эффект сохраняется до 15 дней, в зависимости от погоды, - сообщил гендиректор дезинфицирующей компании Алексей Носов.

Кстати, дезинфекция общественных пространств проводится и по всей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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