Более 90 нижегородцев вернулись домой из-за рубежа за последние десять дней

6 Май 2020 2020-05-06T15:00:08+03:00

В ходе специальных вывозных рейсов с 15 апреля на территорию региона возвращены 239 человек

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Более 90 жителей Нижегородской области вернулись на Родину из-за рубежа в период с 28 апреля по 6 мая 2020 года. Их всех доставили на специальных самолетах, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Так, 4 мая, из Индонезии в Россию прилетели 12 нижегородцев, еще один мужчина вернулся из Берлина. 5 мая спецрейсы перевезли троих человек из Вьетнама и шестерых - из Турции.

Кроме того, накануне в Шереметьево приземлился самолет из Лос-Анджелеса. На борту находились девять нижегородцев. А в четверг, 7 мая, ожидается спецрейс из Японии - оттуда вернутся восемь человек.

Как уточнили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, с конца марта в Россию прилетели 2,2 тысячи местных жителей. А в ходе спецрейсов с 15 апреля по 6 мая - 239 человека, 94 из которых прилетели из Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Казахстана, Мальдивской Республики, США, Таиланда, Узбекистана и Шри-Ланки. Если самолеты приземлялись в других российских городах, нижегородцев привозили в родной регион на трансферах.

КОМПЕТЕНТНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы нижегородцы, которые из-за пандемии не смогли вылететь на Родину, вернулись, наконец, домой. Мы благодарны правительству России и посольствам РФ в разных странах за помощь и содействие в организации вывоза нижегородских туристов из-за рубежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU