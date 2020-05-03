«Тестирование только по показаниям»: Роспотребнадзор разъяснил, где и когда можно сдать тест на коронавирус в Нижегородской области

Нерабочие дни в России продлены до 11 мая в связи с коронавирусом. Как назло, именно сейчас наступает по-настоящему благоприятная пора, когда соблазн покинуть дом и провести время с друзьями, слишком велик. Однако специалисты не рекомендуют находиться в шумной компании, чтобы не рисковать заразиться новым коронавирусом. Что делать и где пройти тестирование, если вы подозреваете у себя новый COVID-19, в эфире радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» Алексею Казаковцеву рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Наталья Александровна, количество инфицированных новым коронавирусом в Нижегородской области растет. Регион занимает четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Как Роспотребнадзор оценивает эпидемиологическую ситуацию в регионе?

- Ситуация в регионе остается напряженной. Хотя по абсолютному количеству заболевших мы и находимся четвертом месте, нужно учесть, что наш регион достаточно большой. Если рассчитывать на 100 000 населения, то регион находится на 23 месте. Радует то, что прирост заболеваемости снижается. Несмотря на то, что каждый день количество заболевших растет, мы выходим на более-менее стабильную цифру ежедневного прироста. Это свидетельствует о некоторой стабилизации ситуации и о результате всех тех серьезных мер, которые принимаются органами власти, включая режим самоизоляции. Все эти меры приводят к тому, что по большей части инфекция протекает в бессимптомной, легкой форме - это порядка 75% случаев.

Кроме того, по контакту мы выявляем достаточно большое количество лиц трудоспособного возраста, но есть и определенные риски у людей старше 65 лет. Они составляют порядка 20% всех заболевших. Как правило, у них заболевание протекает тяжелее, поэтому данная группа должна соблюдать режим самоизоляции особенно тщательно.

- Как сейчас проходит тестирование и сколько на данный момент у нас протестировано нижегородцев?

- Ежедневно тестируются от 3,5 до 5 тысяч человек. Это достаточно хорошая тенденция по сравнению с другими регионами и позволяет как можно больше выявлять бессимптомных форм. Единственное, это не сплошные исследования, есть определенные показания для тестирования на CОVID-19. Обследуются лица с пневмониями, люди, которые непосредственно работают с заболевшими, сотрудники медицинских организаций, скорой помощи. Также обязательно обследуются лица с респираторными инфекциями из групп риска: люди старше 60-65 лет, с хроническими и онкологическими заболеваниями. Есть определенные требования по обследованию лиц в закрытых социальных учреждениях, где тоже выявляются респираторные инфекции. Определенных профессиональных групп риска пока нет, поэтому обращаем внимание нижегородцев на то, что сломя голову бежать и требовать обследования от медиков нет необходимости. Инкубационный период у вируса довольно большой, и выделение вируса может начаться на любом этапе. Поэтому, успокоившись отрицательным результатом анализа, человек может выйти из режима самоизоляции, начать нарушать режим и создавать риски для других людей. Режим сейчас для всех один, а тестирование только по показаниям.

- Если у человека есть температура и кашель, ему не обязательно звонить по единому номеру диспетчерской службы и требовать, чтобы его протестировали на CОVID-19? Что делать? Звонить в скорую и объяснять ситуацию?

- В любом случае нужно обратиться за медицинской помощью, вызвать скорую или работника территориальной поликлиники. В зависимости от самочувствия, а также режима работы учреждения, там примут решение. Сейчас у нас поликлиники преимущественно оказывают помощь на дому. Лица, у которых появилась температура, признаки респираторной инфекции, обязательно должны обслуживаться на дому. Медицинский работник по клиническим показаниям, по рискам, по возрасту определит необходимость этого тестирования. Мазки отберут тоже на дому, поэтому не надо никуда идти - результат сообщат из медицинской организации. Потому что иногда нижегородцы начинают звонить по всем горячим линиям, лабораториям в поисках своего анализа. Все равно все лаборатории результаты анализов доводят до медицинских работников.

- Была информация, что частные клиники, лаборатории будут проводить платное тестирование. Это сейчас происходит?

- Сейчас в Нижегородской области действует девять лабораторий, одна из них коммерческая, которая проводит тестирование на платной основе. При желании можно обратиться в коммерческую клинику. Хочу обратить внимание нижегородцев на то, что количество медицинских учреждений, которые будут проводить коммерческие исследования, увеличится в ближайшее время. Сейчас дали добро на обследование силами различных лабораторий, можно вывозить материалы для исследования в лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга, мощность наша увеличится за счет других регионов. При выявлении положительного результата лаборатория должна будет сообщить в Управление Роспотребнадзора персональные данные пациента, чтобы провести необходимые мероприятия в отношении его контактов, а также для оказания самому больному своевременной медицинской помощи, выдачи больничного листа и организации режима изоляции. Потому что сейчас госпитализация осуществляется по клиническим показаниям. Необходимости лицам с бессимптомными формами находиться в стационаре нет. Можно пребывать дома, получать лечение в комфортных для себя условиях. Но надо понимать, что, оставаясь дома, следует исключить риски для своих близких. Если есть возможность, нужно находиться в отдельном помещении и использовать средства защиты и дезинфицирующие вещества при уборке помещений.

Если вы чувствуете себя плохо, у вас есть какая-то клиника респираторной инфекции, есть смысл вызвать врача на дом, а не подвергать риску людей в коммерческих медицинских учреждениях. Если вы просто чувствуете себя плохо или были в контакте с кем-то, кто прибыл из-за рубежа, положительный анализ может появиться в течение двух недель с момента контакта. Минимальный инкубационный период – два дня. То есть бежать и обследоваться в тот же день не стоит, должно пройти хотя бы два-три дня.

- У нас эпидемия началась с завозных случаев, когда туристы возвращались из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Сейчас ограничения уже вводятся и на въезд в Нижегородскую область. Теперь только по экстренным пропускам можно к нам в регион въезжать. И все же туристы, наши земляки, которых эпидемия застала за рубежом, продолжают возвращаться. Как их проверяют и где?

- Гости Нижегородской области прибывают к нам разным транспортом, это довольно большой поток граждан. Основным путем въезда из-за рубежа остается аэропорт. Там действует санитарно-карантинный пункт пропуска. Там осуществляется тепловизионный контроль, анкетирование лиц, приезжающих из-за рубежа. Изолироваться от родных можно в обсерваторах, которые у нас есть в Нижегородской области. Вся информация о лицах, въезжающих на территорию области, сразу поступает в органы МВД, берется на контроль их режим изоляции. За период эпидемии (с начала января 2020 года) в Нижегородскую область через аэропорт въехало 17 000 граждан, все прошли двойной тепловизионный контроль. Когда ситуация обострилась, начали досматривать и внутренние рейсы. С этого момента въехали 9000 российских граждан через внутренние рейсы, через аэропорт. Они прошли соответствующий осмотр и анкетирование. Обращаю внимание, что сейчас все международные рейсы, которые прибывают, носят возвратный характер. Эти рейсы не только досматриваются, но и проходят дезинфекционную обработку - как сам борт, так и автобус, который перевозит этих людей и их багаж. Режим дезинфекции контролируется серьезно. Что касается других въездных пунктов, то на подъездах в регион, на железнодорожных вокзалах работают пункты транспортной полиции, волонтеры, которые вручают всем въезжающим уведомление о необходимости режима самоизоляции, порядке регистрации в Нижегородской области и прохождения этого режима. Поэтому вся информация о пребывающих есть, контроль ведется серьезный, и все меры по недопущению распространения коронавируса оправданы, поскольку в начале все случаи заболевания были завозными. Затем, когда началось внутреннее распространение инфекции, выяснялось, что заразившиеся люди общались с лицами, вернувшимися из-за рубежа, но не имели какой-то клиники. Тогда встал вопрос о серьезном вкладе в распространение инфекции лиц бессимптомного носительства. Поэтому мы уделяем большое внимание исследованию контактов лиц, чтобы убирать носителей среди нижегородцев.

- Начались майские праздники. Что можно порекомендовать нижегородцам?

- К сожалению, майские праздники омрачены такой неблагополучной эпидситуацией по новой инфекции, поэтому режим самоизоляции Управление Роспотребнадзора рекомендует сохранять и строго соблюдать. Это необходимо, чтобы не возникло новых всплесков заболеваемости. Погода более-менее теплая, она способствует активизации клещей, распространению грызунов, поэтому все наши местные инфекции тоже присутствуют. Клещевой энцефалит и другие.

При передвижении лучше отдавать предпочтение личному транспорту или такси, чтобы избежать дополнительных контактов с другими людьми. Если избежать невозможно, то нужно соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте и использовать средства защиты – маски, купленные или сшитые самостоятельно. Главное, правильно их использовать. Обязательно нужно иметь при себе антисептики, чтобы при снятии маски, при контакте с поверхностями, поручнями, можно было обработать руки, даже если нет мыла и воды. Хотя вода и мыло - самый эффективный способ очистки лица и рук от любой инфекции, не только вирусной, но и бактериальной.

На природе мы советуем быть осторожными с продуктами питания, не брать скоропортящиеся продукты, выбирать места открытые, чтобы не было возможности клещам наброситься на вас. Желательно, чтобы одежда была светлая, однотонная, чтобы клеща можно было быстро увидеть и снять.