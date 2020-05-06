Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года: Выявлено 272 случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 6 мая 2020 года выросло до 3298 человек. На портал стопкоронавирус.рф сообщается 272 новых случаях заболевания.

При этом, как рассказали в пресс-службе областного правительства, на наличие вируса в регионе протестированы 95,6 тысячи человек.

- Мы постоянно наращиваем объем тестирования и совершенствуем методики выявления коронавируса. Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен COVID-19, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Добавим, что сейчас у нижегородских врачей есть все необходимое для лечения пациентов с коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 3,8 тысячи нижегородцев. Причем 15 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.

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