2020-05-06T17:35:40+03:00
Происшествия

Нижегородцу грозит крупный штраф за фейк о коронавирусе

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде полицейские выявили в социальной сети пост с недостоверными сведениями о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Фейк был выявлен в апреле 2020 года. Как выяснили полицейские, его опубликовал нижегородец 1995 года рождения. В отношении него был составлен протокол об административной ответственности, предусматривающие наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Сейчас фейковое сообщение уже удалено из социальной сети. Однако дело не прекращено – в настоящее время материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Напомним, что за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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