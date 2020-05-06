Нижегородцу грозит крупный штраф за фейк о коронавирусе
В Нижнем Новгороде полицейские выявили в социальной сети пост с недостоверными сведениями о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Фейк был выявлен в апреле 2020 года. Как выяснили полицейские, его опубликовал нижегородец 1995 года рождения. В отношении него был составлен протокол об административной ответственности, предусматривающие наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
Сейчас фейковое сообщение уже удалено из социальной сети. Однако дело не прекращено – в настоящее время материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Напомним, что за распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU