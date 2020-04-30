2020-04-30T11:30:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые правила поездки на дачу в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: «Чтобы не увеличивалось количество заболевших»

Власти усилили меры безопасности накануне майских праздников
Анастасия НАЗАРОВА
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Власти усилили меры безопасности накануне майских праздников.Власти усилили меры безопасности накануне майских праздников.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Власти усилили меры безопасности накануне майских праздников. Рассказываем о новых правилах поездки на дачу в Нижнем Новгороде в период самоизоляции.

Согласно изменениям, внесенным в губернаторский указ о режиме повышенной готовности, ездить на дачу на личном автотранспорте или такси разрешается при условии подтверждения прав на соответствующее имущество. То есть теперь с собой в поездку надо брать документ о праве собственности, который при необходимости надо будет предъявить контролирующему лицу.

Причем отметим, что в течение недели на дачу можно ездить не больше двух раз. К слову, изменения в указ коснулись поездок в магазин или аптеку - теперь разрешено ездить туда на личном авто или такси не более раза в сутки. Такими же сроками ограничиваются поездки к родственникам, находящимся на самоизоляции.

В пресс-службе правительства Нижегородской области добавили, что оформить заявку на поездку в организацию, которая не приостановила свою деятельность в период нерабочих дней, можно также не чаще двух раз в неделю.

- Такие решения приняты для того, чтобы в регионе не увеличивалось количество заболевших, - заявил глава региона Глеб Никитин.

«Комсомольская правда» рассказывала, что с 27 апреля ограничен въезд на территорию Нижегородской области. Сейчас попасть в регион можно только при наличии прописки либо пропуска. Ограничение введено после появления нового очага коронавируса в Дивеевском монастыре - там выявлено 76 случаев заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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