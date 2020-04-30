В Нижегородской области с 1 мая 2020 года официально вводится масочный режим. Соответствующие изменения в указ «О режиме повышенной готовности» подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Рассказываем, кому и где нужно носить маски и перчатки в Нижнем Новгороде в период коронавируса.

- Ношение маски в общественных местах становится обязательным, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Теперь без маски или иного средства защиты зайти в магазин или автобус нельзя. Контроль за этим возлагается на сами организации. Для проезда на работу и с работы маски предоставляет работодатель, в магазине - сам магазин по предъявлению QR-кода.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции в Нижегородской области действует с 30 марта 2020 года. Все это время нижегородцам разрешается выходить из своих домов лишь в случае крайней необходимости: в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома. Правда, для этого горожане должны предварительно получить разрешение на выход из дома: соответствующий QR-код или оформить заявку по номеру телефона 8-800-4444-112.

- Сейчас особенно важно соблюдение режима самоизоляции, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Майские праздники – не время для веселья. Чтобы сохранить свое здоровье и своих близких, нужно сейчас особенно тщательно соблюдать эпидемиологические требования.

К слову, ранее мы писали, что по мнению экспертов, введение масочного режима не повлияет на развитие ситуации с распространением коронавируса.

- Исполнение «масочного режима» всеми жителями, выходящими из дома, не повлияет на развитие ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Требовать обязательное ношение масок всеми жителями города нецелесообразно, - считает эксперт, - уверен главный внештатный инфекционист регионального министерства здравоохранения Петр Зубаров. – Однако использование масок рекомендуется в закрытых пространствах: транспорте, магазинах, аптеках и деловых центрах.