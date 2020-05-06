6,2 тысячи протоколов о нарушении режима повышенной готовности составлено в Нижегородской области

6 Май 2020 2020-05-06T11:47:46+03:00

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С 10 апреля по 5 мая в регионе составлено 6244 протокола о нарушении режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Вместе с тем полицейские и представители органов МСУ провели с нижегородцами более 62 тысяч профилактических бесед: рассказали жителям, почему важно носить маску в общественных местах и какова вероятность заразить других, если болен сам.

Кстати, только за минувшие сутки проверку прошли 502 гражданина и 61 юрлицо. Было составлено три протокола: два - на должностных лиц, одно - на индивидуального предпринимателя.

«Комсомолка» рассказывала, что 6 мая количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде выросло до 3,2 тысячи человек. В среду утром появилась информация о 272 новых случаях заболевания. При этом в общей сложности на наличие вируса в регионе протестированы 95,6 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU