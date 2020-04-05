Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 апреля 2020 года: Воздушный крестный ход против заразы и отмена нескольких электричек

Первый апрельский уик-энд в Нижегородской области начался без особых происшествий в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Диагноз по-прежнему подтвержден у 25 пациентов, четверо из них уже справились с болезнью и выписались. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 5 апреля 2020 года.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил воздушный крестный ход вокруг Нижегородской области с чтимым списком Владимирской-Оранской иконы Божией Матери. Во время облета митрополит Георгий совершил молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы с акафистом Пресвятой Богородице.

Кроме того, митрополит Георгий призвал всех прихожан не посещать в ближайшее время никакие общественные места, в том числе и храмы. Однако это не мешает всем желающим духовно объединяться в соборной молитве в одно и то же время несколько раз в день.

Нижегородский иллюзионист Илья Яничев, застрявший в аэропорту Нью-Йорка вместе с женой и еще несколькими десятками россиян, до сих пор не смог вернуться в Россию. Напомним, россияне должны были вылететь еще 30 марта, билеты на рейс были приобретены заранее, однако за несколько часов до вылета рейс был отменен без последующего перебронирования. В какой-то момент ребятам показалось, что все самое плохое позади – им подтвердили вылет 3 апреля в 19:40 и попросили приехать в аэропорт не позднее трех часов дня. Однако в итоге рейс снова был отменен.

Сразу несколько электричек будут отменены в Нижегородской области в апреле 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». Согласно информации, в ближайшие дни будут отменяться несколько электропоездов Дзержинского, Семеновского и Заволжского направлений.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал многочисленные сообщения насчет резкого падения уровня доходов и введения режима чрезвычайной ситуации, которые поступают от нижегородцев. Губернатор отметил, что тем, кто потерял доход, нужно будет помочь, и, поскольку решения на уровне страны помогут не всем, будут введены дополнительные меры поддержки на уровне региона.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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