Глеб Никитин объяснил нижегородцам, почему не вводит режим ЧС

4 Апр 2020 2020-04-04T19:57:10+03:00

По его мнению, это лишь окончательно убьет экономику

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал многочисленные сообщения насчет резкого падения уровня доходов и введения режима чрезвычайной ситуации, которые поступают от нижегородцев. Пост об этом он опубликовал в своем Instagram.

- Друзья, около 30% доходов бюджета региона – это налоги бизнеса. В эти дни вместе с его доходами они упали почти до нуля. Падение у крупных предприятий тоже будет. Выпадающие доходы региона мы сейчас считаем… В общем, многие детально проработанные планы развития региона придется как минимум откладывать. Но отчаиваться я не имею права, - написал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что тем, кто потерял доход, нужно будет помочь, и, поскольку решения на уровне страны помогут не всем, будут введены дополнительные меры поддержки на уровне региона.

Глеб Никитин прокомментировал также введение мер контроля за выполнением режима самоизоляции. По его словам, если сейчас отменить самоизоляцию, может случиться настоящая катастрофа, и тогда уже придется закрывать на карантин и крупнейшие предприятия.

- Многие коллеги вводят пропуска. Где-то уже очереди за бумажками или пластиковыми носителями. Мы ввели электронную и традиционную, но дистанционную системы. И мы пока единственные, кто внедряет электронную. Система может использоваться добровольно для удобства. Работает, кстати, практически без сбоев. Вчера сбоила система традиционная – приема звонков 112. Не хватало операторов. Но мы нарастили. Уже все нормально, - рассказал глава региона.

Что же касается режима ЧП или ЧС – это, по мнению Глеба Никитина, окончательное убийство экономики.

- Я надеюсь, что мы все вместе выкарабкаемся. Поэтому с понедельника будут послабления для предприятий. Если зараза будет наступать, придется опять закручивать гайки. Поэтому помогите! Даже при выходе на работу соблюдайте режим самоизоляции и дистанции, - призвал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU