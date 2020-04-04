2020-04-04T17:30:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся в Нижегородской области

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий облетел весь регион на вертолете с иконой Божией Матери
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся в Нижегородской области. Фото: пресс-служба Нижегородской митрополииВоздушный крестный ход против коронавируса состоялся в Нижегородской области. Фото: пресс-служба Нижегородской митрополии
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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил воздушный крестный ход вокруг Нижегородской области с чтимым списком Владимирской-Оранской иконы Божией Матери днем в субботу, 4 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся в Нижегородской области. Фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся в Нижегородской области. Фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

Во время облета митрополит Георгий совершил молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной заразы с акафистом Пресвятой Богородице. Полет был осуществлен на средства благотворителей.

Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся в Нижегородской области. Фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

Воздушный крестный ход против коронавируса состоялся в Нижегородской области. Фото: пресс-служба Нижегородской митрополии

Напомним, с 5 апреля и до окончания периода всеобщей самоизоляции по благословению митрополита в регионе учреждается особое домашнее молитвенное правило. Митрополит Георгий призвал всех прихожан не посещать в ближайшее время никакие общественные места, в том числе и храмы. Однако это не мешает всем желающим духовно объединяться в соборной молитве в одно и то же время несколько раз в день. Кроме того, с 3 апреля прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируют нижегородские телеканалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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