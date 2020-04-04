2020-04-04T16:30:55+03:00
Общество

Митрополит Георгий призвал нижегородцев к домашней молитве

На время самоизоляции учреждено особое домашнее молитвенное правило
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Митрополит Георгий обратился к нижегородцам с просьбой соблюдать самоизоляцию и не посещать общественные места – в том числе и храмы. Об этом сообщает пресс-служба ниижегородской митрополии.

- Русская Православная Церковь продолжает нести попечение о пастве и в этот непростой период. Предстоятель нашей Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех временно, в порядке исключения на период карантина, воздержаться от посещения храмов и совершать домашнюю молитву. По его благословению учреждена особая молитва «во время распространения вредоносного поветрия», - сказал митрополит Георгий.

С 5 апреля и до окончания периода самоизоляции учреждено особое домашнее молитвенное правило – чтобы все желающие могли духовно объединиться в соборной молитве.

Расписание выглядит следующим образом:

7:00 – утренние молитвы

12:00 – Богородичное правило преподобного Серафима Саровского

16:00 – молебен во время губительного поветрия

21:00 – молитвы на сон грядущий.

Кроме того, с 3 апреля прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируют телеканалы «ННТВ» и «Время Н».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Георгий призвал нижегородцев к домашней молитве
«Пытались пройти между Сциллой и Харибдой»: Глеб Никитин пообещал разрешить работу максимальному количеству организаций
Водитель насмерть раздавил лежащего на дороге мужчину в Нижегородской области
Проект «Победа в Лицах» запущен в Нижегородской области
Подозрение на первый случай заражения коронавирусом зафиксировано в Выксе
Цены на баранину, молоко и белый хлеб снизились в Нижегородской области
Нижегородцам предлагают проверить знания о Красной книге с помощью онлайн-игры
Областной минздрав сделал памятку для вернувшихся из других стран нижегородцев
Выдача бесплатных продуктовых наборов школьникам во время самоизоляции в Нижнем Новгороде: кто и где может получить
Нижний Новгород присоединился к акции «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом
Более девяти тысяч проб на коронавирус взято у жителей Нижегородской области
РЖД отменила несколько поездов из Нижнего Новгорода из-за коронавируса
Жительница поселка Фролищи насмерть зарезала своего пьяного брата
Областные власти ждут антикризисные предложения от нижегородских бизнесменов
65-летний водитель легковушки погиб при столкновении с фурой
Дмитрий Кузин: «В обновленной Конституции защита исторический памяти становится важнейшей задачей»
Охотников в Нижегородской области призвали соблюдать режим самоизоляции
Нижегородские экспортеры могут обратиться за помощью в антикризисный штаб
Александр Цапин: «Поправка в Конституцию об обнулении президентских сроков дает возможность действующему президенту сохранить свое влияние в мире»
ГУ МВД увеличило численность пеших полицейских патрулей в два раза