Митрополит Георгий призвал нижегородцев к домашней молитве
Митрополит Георгий обратился к нижегородцам с просьбой соблюдать самоизоляцию и не посещать общественные места – в том числе и храмы. Об этом сообщает пресс-служба ниижегородской митрополии.
- Русская Православная Церковь продолжает нести попечение о пастве и в этот непростой период. Предстоятель нашей Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех временно, в порядке исключения на период карантина, воздержаться от посещения храмов и совершать домашнюю молитву. По его благословению учреждена особая молитва «во время распространения вредоносного поветрия», - сказал митрополит Георгий.
С 5 апреля и до окончания периода самоизоляции учреждено особое домашнее молитвенное правило – чтобы все желающие могли духовно объединиться в соборной молитве.
Расписание выглядит следующим образом:
7:00 – утренние молитвы
12:00 – Богородичное правило преподобного Серафима Саровского
16:00 – молебен во время губительного поветрия
21:00 – молитвы на сон грядущий.
Кроме того, с 3 апреля прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируют телеканалы «ННТВ» и «Время Н».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»