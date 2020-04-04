Митрополит Георгий призвал нижегородцев к домашней молитве

4 Апр 2020 2020-04-04T16:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Митрополит Георгий обратился к нижегородцам с просьбой соблюдать самоизоляцию и не посещать общественные места – в том числе и храмы. Об этом сообщает пресс-служба ниижегородской митрополии.

- Русская Православная Церковь продолжает нести попечение о пастве и в этот непростой период. Предстоятель нашей Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех временно, в порядке исключения на период карантина, воздержаться от посещения храмов и совершать домашнюю молитву. По его благословению учреждена особая молитва «во время распространения вредоносного поветрия», - сказал митрополит Георгий.

С 5 апреля и до окончания периода самоизоляции учреждено особое домашнее молитвенное правило – чтобы все желающие могли духовно объединиться в соборной молитве.

Расписание выглядит следующим образом:

7:00 – утренние молитвы

12:00 – Богородичное правило преподобного Серафима Саровского

16:00 – молебен во время губительного поветрия

21:00 – молитвы на сон грядущий.

Кроме того, с 3 апреля прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируют телеканалы «ННТВ» и «Время Н».

ИСТОЧНИК KP.RU