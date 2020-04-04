Нижегородский иллюзионист с женой до сих пор не может вернуться на родину из США

Нижегородский иллюзионист Илья Яничев, застрявший в аэропорту Нью-Йорка вместе с женой и еще несколькими десятками россиян, до сих пор не смог вернуться в Россию. Напомним, россияне должны были вылететь еще 30 марта, билеты на рейс были приобретены заранее, однако за несколько часов до вылета рейс был отменен без последующего перебронирования. При этом большинство граждан РФ прибыли в аэропорт из других штатов США и даже других стран, поэтому пойти им в буквальном смысле некуда. Да к тому же Нью-Йорк стал крупнейшим очагом распространения коронавируса.

В какой-то момент ребятам показалось, что все самое плохое позади – им подтвердили вылет 3 апреля в 19:40 и попросили приехать в аэропорт не позднее трех часов дня. Однако в итоге рейс снова был отменен.

- Нас было около ста человек – по нашим спискам, 91. Мы стояли у стойки регистрации. Генеральный представитель авиакомпании сказал, что все отменилось не по их вине, и предложил обратиться в консульство. А генеральный консул сказал, что помочь они ничем не могут. Мол, ищите помощи у родных и друзей, - рассказал Илья Яничев.

Сейчас россиян, которые не смогли никуда уехать из аэропорта, поселили в гостиницу до понедельника. Когда в итоге состоится вылет, им не сообщили.