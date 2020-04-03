«Круглосуточно работают 770 человек»: Опубликованы фотографии строительства инфекционного госпиталя в Нижнем Новгороде

Строительство инфекционного госпиталя Минобороны России на улице Ижорской идет с опережением сроков. Если изначально объект планировалось сдать 30 апреля, то теперь сроки сдачи сдвинули на 20 апреля. Сегодня ход строительства оценили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

В круглосуточном режиме здесь работают 770 человек. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- По всей России, от Калининграда до Владивостока, сегодня строится 16 высокотехнологичных медицинских центров, - отметил Тимур Иванов. - На всех строительных площадках, в том числе и в Нижнем Новгороде, началась сборка конструкций. Подчеркну, что это будет капитальное строение. В дальнейшем медицинский центр сможет оказывать помощь людям с самыми различными заболеваниями.

Госпиталь рассчитан на 60 коек. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Как сообщается, одноэтажное здание площадью 1800 квадратных метров будет рассчитано на 60 коек. Его строительство началось еще 20 марта. Изначально планировалось, что объект будет сдан 30 апреля. Однако строительство идет с опережением сроков – теперь окончание строительства намечено на 20 апреля.

Сейчас в строительстве инфекционного центра задействованы 770 человек, которые работают в круглосуточном режиме.

Площадь госпиталя составила 1800 квадратных метров. ФОТО: Кирилл Мартынов.

- Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Количество пациентов растет, и мы ожидаем, что рост продолжится, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В Нижегородской области коечный фонд подготовлен с запасом, исходя из тревожного сценария. Такие современные места, которые вскоре будут сданы на территории военного госпиталя, это дополнительная медицинская инфраструктура и поддержка для нашего региона.

Завершить строительство планируется к 20 апреля. ФОТО: Кирилл Мартынов.

К слову, к 30 апреля будет построено еще восемь подобных инфекционных госпиталей, в том числе в Одинцово, Подольске, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. Эти госпитали рассчитаны на 800 мест.