Глеб Никитин ответил на вопросы о новом механизме контроля за населением

Со 2 апреля в Нижегородской области заработал новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей областного центра в период самоизоляции. В его основе - уникальный способ подтверждения личности на цифровом портале «Карта жителя Нижегородской области». Как уверяют местные власти, он разработан для удобства граждан. За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки.

О нововведении губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подробно рассказал в своем Инстаграме. Однако подписчики все равно завалили чиновника своими вопросами и вскоре получили исчерпывающие ответы.

Нужно ли регистрироваться, если едешь на машине помогать пожилым родственникам?

- Система не предлагает такой вариант, потому что такого основания нет в указе. Но, во-первых, машины пока не проверяют (если только не нарушаете правила). Во-вторых, если хотите все делать корректно, то напишите в заявке, что работаете и зарегистрируйтесь волонтером.

Какие будут санкции, если человек не покажет сотруднику полиции экран телефона?

- Если обоснуете, что не нарушаете самоизоляцию другим способом, то никаких. Да и вообще будем наказывать только злостных нарушителей.

Что делать, если живешь не по прописке?

- Все нормально. Как раз для этого и приложение. Запишите реальный адрес, где живете, и нет проблем.

На основании чего контролируются перемещения, если не введен режим ЧС?

- На основании режима повышенной готовности. В целях безопасности. Я бы сказал, в целях спасения людей.

Нужно ли регистрироваться в системе, если едешь на такси на своей машине из точки А в точку Б?

- Вообще желательно без правильного повода не ездить. Работаете? Магазин? Это можно. А в остальном надо соблюдать режим самоизоляции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.

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