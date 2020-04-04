Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 апреля 2020 года: Строительство инфекционного госпиталя и закрытие Борской ЦРБ на карантин

Более девяти тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У 25 пациентов диагноз подтвердился, четверых уже выписали. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 4 апреля 2020 года.

Реанимацию, хирургический корпус и инфекционное отделение центральной районной больницы на Бору закрыли на карантин из-за коронавируса. Такие меры пришлось принять в связи с пациентом, у которого выявили коронавирусную инфекцию.

- Пациента госпитализировали с пневмонией. Его исследовали на наличие в организме COVID-19, и результаты оказались положительными, - пояснила замминистра здравоохранения Нижегородской области Светлана Белозерова.

Больного в срочном порядке перевели во вторую инфекционную больницу Нижнего Новгорода. А всех контактировавших с ним медиков и пациентов инфекционного отделения отправили на сдачу анализов. Исследования показали, что у них коронавируса нет.

Также в минувшую пятницу появились фотографии строительства инфекционного госпиталя в Нижнем Новгороде. Одноэтажное здание площадью 1800 квадратных метров будет рассчитано на 60 коек. Напоним, что его строительство началось еще 20 марта. Изначально планировалось, что объект будет сдан 30 апреля. Однако строительство идет с опережением сроков - теперь окончание строительства намечено на 20 апреля.

Сообщалось и о нижегородском иллюзионисте Илье Яничеве, который застрял в аэропорту Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса. По словам нижегородца, среди пассажиров есть несовершеннолетние дети и старики. При этом все пассажиры находятся в бедственном положении.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продолжает быть на связи с жителями. В Инстаграме глава региона рассказал о новом механизме контроля для населения - в период самоизоляции для жителей Нижнего Новгорода ввели специальные QR-коды. Однако подписчики все равно завалили чиновника своими вопросами и вскоре получили исчерпывающие ответы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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