Вылечившаяся от коронавируса нижегородка: «Взяли анализы и экстренно госпитализировали»

Еще одну пациентку выписали из нижегородской инфекционной больницы после выздоровления от коронавируса. Теперь в регионе четыре человека, поборовших новый вирус, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Женщину госпитализировали во вторую инфекционную больницу после возращения из поездки в Германию. Она сама обратилась в поликлинику, чтобы сдать тест на наличие коронавирусной инфекции в организме. Результаты исследования оказались положительными.

- Я очень признательна работникам поликлиники, которые сразу откликнулись на мой звонок с сообщением, что я вернулась из заграничной поездки и опасаюсь за свое здоровье. Ко мне приехала бригада медиков. Они взяли анализы, и уже на следующий день меня экстренно госпитализировали, - вспоминает нижегородка.

В изолированном боксе пациентка провела две недели. Изначально ее состояние было средней тяжести, но болезнь протекала без осложнений.

Как рассказала главврач больницы № 2 Ольга Мажара, сейчас с пациенткой все в порядке.

- Повторные исследования на наличие у нее заболевания показали отрицательный результат, - добавила специалист.

31 марта 2020 года сообщалось, что в регионе зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Новый случай заражения завозной: пациент приехал из эпидемиологически неблагополучного региона.

Напомним также, что накануне появилась информация о выписке двух переболевших коронавирусом нижегородцев. Лабораторные исследования показали, что у них больше нет COVID-19.

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