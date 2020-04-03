«Нас тут около ста человек»: Нижегородский иллюзионист Илья Яничев застрял в аэропорту Нью-Йорка

Едва ли не каждый день мы пишем о нижегородцах, застрявших в разных частях света из-за мировой пандемии коронавируса. Не стали исключением и наши земляки, оказавшиеся в этот момент в США – вот уже четыре дня около ста россиян не могут вылететь из аэропорта Нью-Йорка. Среди них оказался и нижегородский иллюзионист Илья Яничев.

- В данный момент в аэропорту JFK города Нью-Йорк, США 30 марта 2020 года в 18:00 находится около ста человек, которые заранее приобрели билеты на рейс Аэрофлота SU-0103, - рассказал Илья Яничев на своей странице в соцсети. - За несколько часов до вылета, рейс был отменен без последующего перебронирования. Уведомления получили не все.

По словам нижегородца, среди пассажиров есть несовершеннолетние дети и старики. При этом все пассажиры находятся в бедственном положении.

Нижегородцы должны вылететь в Россию уже сегодня вечером.Фото: СОЦСЕТИ

- Большинство граждан РФ, находящиеся в аэропорту JFK, прибыли сюда из других штатов США и других стран, - рассказал нижегородец в группе «Регион-52». - Из-за внезапной отмены рейсов россияне вынуждены находиться внутри аэропорта без перспектив возвращения в Россию. Находясь в сильном очаге заражения вируса COVID-19, мы подвергаемся смертельной опасности без дополнительных средств защиты.

Надо признать, что на сегодняшний день Нью-Йорк действительно считается одним из крупнейших очагов распространения коронавируса. За последние сутки там заразились четыре тысячи человек. Впрочем, сейчас россияне заметили свет в конце тоннеля.

- Большинству из нас, Аэрофлот и Консульство подтвердили вылет сегодня 3 апреля в 19:40, попросили приехать в аэропорт и не позднее 15:00, - рассказал Илья Яничев. - Мы очень рады этому и искренне надеемся, что мы сегодня улетим.

Кстати, по словам нижегородца, остальным россиянам опасаться их возвращения не стоит. Сразу из аэропорта в Москве их отвезут в изолированную обсервацию, где они пробудут на карантине 14 дней. А потом еще 14 дней они пробудут на карантине в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородцы также застряли на Занзибаре и Бали. Все они ожидают помощи и возвращения на Родину.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Гражданам РФ, находящимся за рубежом и столкнувшимися с ситуацией, связанной с отменой рейсов из страны или в пунктах пересадки, рекомендуется обращаться в посольство России в этой стране по экстренному телефону указанному на официальном сайте посольства, на круглосуточную горячую линию Ростуризма по телефону +7-499-678-12-03 и в ситуационно-кризисный центр МИД России по телефонам: +7-495-587-88-60, +7-499-244-19-77, +7- 499-244-19-88, +7-499-244-28-47, а также через мессенджер WhatsApp +7-985-046-52-97.