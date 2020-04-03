«Пациента госпитализировали с пневмонией»: Реанимацию Борской ЦРБ закрыли на карантин из-за коронавируса

Реанимация, хирургический корпус и инфекционное отделение центральной районной больницы на Бору закрыты на карантин из-за коронавируса. В ответ на свой запрос «Комсомольская правда» получила комментарий заместителя главы регионального минздрава Светланы Белозерово. По ее словам, такие меры пришлось принять в связи с пациентом, у которого выявили коронавирусную инфекцию.

- Пациента госпитализировали с пневмонией. Его исследовали на наличие в организме COVID-19, и результаты оказались положительными, - пояснила Светлана Белозерова.

Больного в срочном порядке перевели во вторую инфекционную больницу Нижнего Новгорода. А всех контактировавших с ним медиков и пациентов инфекционного отделения отправили на сдачу анализов. Исследования показали, что у них коронавируса нет.

Тем не менее было решено закрыть на карантин реанимацию, хирургический корпус и инфекционное отделение Борской ЦРБ - в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- Сейчас состояние пациента стабильное. Врачи делают все, чтобы он выздоровел, - добавила заместитель министра.

Добавим, что этот пациент входит в число тех 25 подтвержденных в регионе случаев заражения коронавирусом. Сообщалось, то четыре пациента уже выписались из больницы.

Напомним также, что на данный момент у жителей Нижегородской области взято более девяти тысяч проб на наличие коронавируса.

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