«Пациента госпитализировали с пневмонией»: Реанимацию Борской ЦРБ закрыли на карантин из-за коронавируса
Реанимация, хирургический корпус и инфекционное отделение центральной районной больницы на Бору закрыты на карантин из-за коронавируса. В ответ на свой запрос «Комсомольская правда» получила комментарий заместителя главы регионального минздрава Светланы Белозерово. По ее словам, такие меры пришлось принять в связи с пациентом, у которого выявили коронавирусную инфекцию.
- Пациента госпитализировали с пневмонией. Его исследовали на наличие в организме COVID-19, и результаты оказались положительными, - пояснила Светлана Белозерова.
Больного в срочном порядке перевели во вторую инфекционную больницу Нижнего Новгорода. А всех контактировавших с ним медиков и пациентов инфекционного отделения отправили на сдачу анализов. Исследования показали, что у них коронавируса нет.
Тем не менее было решено закрыть на карантин реанимацию, хирургический корпус и инфекционное отделение Борской ЦРБ - в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
- Сейчас состояние пациента стабильное. Врачи делают все, чтобы он выздоровел, - добавила заместитель министра.
Добавим, что этот пациент входит в число тех 25 подтвержденных в регионе случаев заражения коронавирусом. Сообщалось, то четыре пациента уже выписались из больницы.
Напомним также, что на данный момент у жителей Нижегородской области взято более девяти тысяч проб на наличие коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глеб Никитин ответил на вопросы о новом механизме контроля за населением
В период самоизоляции для жителей Нижнего Новгорода ввели специальные QR-коды (подробности)
«Круглосуточно работают 770 человек»: Опубликованы фотографии строительства инфекционного госпиталя в Нижнем Новгороде
Госпиталь, рассчитанный на 60 коек, сдадут уже 20 апреля (подробности)
Выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде
Количество зараженных увеличилось до 25 (подробности)
Некоторые больницы в Нижегородской области перепрофилируют под инфекционные стационары
Некоторые областные больницы будут перепрофилированы под прием больных с вирусом (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»