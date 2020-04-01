Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 апреля 2020 года: Новый подтвержденный случай заражения
Более шести тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У двенадцати пациентов диагноз подтвердился, троих уже выписали. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на утро 1 апреля 2020 года.
Днем 31 марта стало известно о новом случае заболевания коронавирусом в регионе. Заболевший недавно вернулся из эпидемиологически неблагополучного региона.
Но были и хорошие новости. Так, к примеру, троих переболевших коронавирусной инфекцией нижегородцев выписали из инфекционной больницы. Состояние у этих пациентов, когда они только поступили в стационар, оценивалось как средней степени тяжести. Улучшить состояние заболевших удалось за счет своевременно проведенного обследования и грамотного лечения.
Между тем региональный минздрав запретил плановое посещение поликлиник с 30 марта до особого распоряжения. Сейчас в регионе оказывается только экстренная медицинская помощь. Профосмотры, вакцинация и диспансеризация как детей, так и взрослых отменяются. Но исключения все же есть.
Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, затронули молодоженов. В главном управлении ЗАГС Нижегородской области рассказали, что из-за неблагоприятной обстановки до 1 июня 2020 года прекращается регистрация браков. То же касается и те пары, которые решили развестись.
Зато принято решение не отменять весенний призыв. Поэтому, как только закончится режим всеобщей изоляции, в Нижегородской области откроются призывные комиссии.
Также сообщалось, что в регионе начала действовать новая программа поддержки бизнеса, пострадавшего из-за мировой пандемии коронавируса. Теперь нижегородские бизнесмены смогут получить кредиты под 0 % годовых для выплаты зарплат своим сотрудникам. На получение таких кредитов могут рассчитывать предприятия малого и микробизнеса, а также индивидуальные предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.
КОНКРЕТНО
Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?
• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.
• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.
• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.
• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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