Призыв в армию в Нижегородской области: как будет проходить весенний призыв?
Многие надеялись на отмену весеннего призыва в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Однако 30 марта президент РФ подписал указ о весенней призывной кампании, которая стартует с 1 апреля 2020 года.
Как рассказали в военном комиссариате Нижегородской области, на военную службу во все виды и рода Вооруженных сил России, Нацгвардию и Федеральную службу охраны планируется направить более 3000 нижегородцев.
Между тем призывные комиссии заработают лишь после окончания режима всеобщей самоизоляции, введенного из-за коронавируса в Нижегородской области с 31 марта. По словам военного комиссара региона Владимира Пакова, первые отправки призывников в войска стартуют во второй половине мая.
Добавим, что всех призывников ждет двухнедельный карантин по прибытию в воинские части.
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
На время весенней призывной кампании в нижегородском военкомате будет работать тематическая телефонная линия. Звонить можно по телефону (8 831) 419-79-14.
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ИСТОЧНИК KP.RU