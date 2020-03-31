Нижегородскому бизнесу дадут кредиты под 0% годовых на выплату зарплат

В Нижегородской области начала действовать новая программа поддержки бизнеса, пострадавшего из-за мировой пандемии коронавируса. Теперь нижегородские бизнесмены смогут получить кредиты под 0% годовых для выплаты зарплат своим сотрудникам.

- Эта программа уже начала действовать в Нижегородской области, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на своей странице. – Сейчас в ней участвуют все банки России. Чтобы получить кредит, предпринимателю достаточно обратиться в банк, являющий держателем зарплатного проекта предприятия.

На получение таких кредитов могут рассчитывать предприятия малого и микробизнеса, а также индивидуальные предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавируса.

- В соответствии с условиями программы, к моменту получения кредита компания должна работать не менее одного года. При этом срок кредитования – до 1 октября 2020 года, - рассказал Евгений Люлин. - Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования). Подать эту заявку на получение кредита можно онлайн.

Напомним, 30 марта 2020 года на территории Нижегородской области был введен режим всеобщей самоизоляции независимо от возраста. В соответствии с новыми поправками, нижегородцам разрешается выходить из дома только до ближайшего магазина или аптеки, а также погулять с собакой на расстоянии не больше 100 метров от дома. По последним данным, на территории Нижегородской области насчитывается 12 случаев заболевания коронавирусом.

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