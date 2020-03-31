Двух переболевших коронавирусом нижегородцев выписали из больницы

Двух переболевших коронавирусом нижегородцев выписали из второй инфекционной больницы. Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, лабораторные исследования показали, что у них больше нет COVID-19.

Чиновник напомнил, что состояние у этих пациентов, когда они только поступили в стационар, оценивалось как средней степени тяжести. Улучшить состояние заболевших удалось за счет своевременно проведенного обследования и грамотного лечения.

- Не всегда лечение проходит по оптимальному сценарию. Сложная ситуация там, где есть хронические заболевания. Еще раз обращаюсь ко всем нижегородцам: соблюдайте режим самоизоляции. Подумайте о своих родных и близких, - призвал глава региона.

В свою очередь один из поборовших коронавирусную инфекцию публично поблагодарил врачей, спасших ему жизнь.

- Я очень благодарен медикам. Я даже не говорю про их профессионализм, наверное, каждый из нас в такой ситуации сделал бы максимум. Я говорю про их душевность. Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом, - поделился нижегородец.

Напомним, что более пяти тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У одиннадцати пациентов диагноз подтвердился, одного выписали две недели назад.

Сообщалось также, что после введения в Москве полной самоизоляции жителей из-за распространения коронавирусной инфекции, нижегородские власти призадумались и быстренько провели совещание. На нем обсуждался механизм введения на территории региона режима полной самоизоляции, как в столице. Однако уже через несколько часов после встречи было принято решение: в Нижегородской области вводится всеобщий режим самоизоляции.

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