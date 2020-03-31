Нижегородский ЗАГС прекращает регистрировать браки из-за коронавируса

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, затронули молодоженов. В главном управлении ЗАГС Нижегородской области рассказали, что из-за неблагоприятной обстановки до 1 июня 2020 года прекращается регистрация браков. То же касается и те пары, которые решили развестись.

Отмечается, что сотрудники органов ЗАГС в индивидуальном порядке свяжутся с парами, подавшими заявление о заключении брака.

Вместе с тем, супругов, которые решили развестись и уже подали заявление, просят самостоятельно связаться с органом ЗАГС, в который было подано заявление о расторжении брака. Добавим, что речь идет о расторжении брака, назначенном на период до 1 июня 2020 года.

При этом ранее сообщалось, что в «нерабочую неделю», которая объявлена с 30 марта по 3 апреля 2020 года, нижегородское управление ЗАГС регистрирует рождение, смерть а также заключение и расторжение браков по заявлениям, принятым до 30 марта.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Горячая телефонная линия главного управления ЗАГС по Нижегородской области (8 831) 433-06-45. Телефоны отделов ЗАГС размещены на сайте ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижегородской области временно запретили плановое посещение поликлиник

С 30 марта в регионе оказывается только экстренная медицинская помощь (подробности)

Выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде

Количество зараженных увеличилось до двенадцати (подробности)

Глеб Никитин ответил на вопросы, связанные с режимом всеобщей самоизоляции

Губернатор Нижегородской области рассказал, можно ли передвигаться на автомобиле, покидать город и бегать по утрам (подробности)

Некоторые больницы в Нижегородской области перепрофилируют под инфекционные стационары

Некоторые областные больницы будут перепрофилированы под прием больных с вирусом (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.