Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 30 марта 2020 года: Больницы перепрофилируют под инфекционные госпитали

Более пяти тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У одиннадцати пациентов диагноз подтвердился, одного из них уже выписали. https://www.nnov.kp.ru/daily/27108/4184335/ Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на утро 30 марта 2020 года.

Областные власти сообщили, что три новых случая заражения коронавирусом на нижегородской земле были выявлены в местных больницах. Причем первые результаты их анализов были отрицательными, но повторные тесты подтвердили наличие коронавирусной инфекции. В связи с чем в регионе перешли ко второму этапу плана по борьбе с распространением китайской заразы. Поначалу всех заболевших направляли во вторую инфекционную больницу, чтобы удобнее было поддерживать режим изоляции в одном месте. Но сейчас ведется подготовка к перепрофилированию некоторых больниц области под инфекционные стационары.

А еще с 30 марта в регионе начинает работать горячая линия по дистанционному обучению. На вопросы нижегородцев ответит детский омбудсмен Маргарита Ушакова.

Также стало известно, что на дистанционную работу уходит служба судебных приставов. В связи с этим в отделениях установлены специальные ящики для приема корреспонденции. По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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