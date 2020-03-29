2020-03-29T13:44:58+03:00
Общество

С 30 марта в Нижегородской области начинает работу горячая линия по дистанционному обучению

На вопросы ответит детский правозащитник Маргарита Ушакова
Елена ЛАЗАРЕВА
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«Горячая телефонная линия» по теме дистанционного обучения начнет работу в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области с 30 марта. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На вопросы ответит детский правозащитник Маргарита Ушакова.

«Крайне важно, чтобы одновременно с обеспечением права на безопасность дети могли бы реализовывать и право на обучение. Создать им для этого комфортные условия должны родители и педагоги», - подчеркнула Маргарита Ушакова.

Свои вопросы по дистанционному обучению можно задать по телефонам 428-54-71 и 428-04-05 с 10:00 до 17:00.

Также можно обратиться дистанционно через сайт или отправить письмо по электронной почте pravrebenka@yandex.ru.

Напомним, около 7,2 тысячи школьников с особенностями здоровья получат продуктовые наборы в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородские детские сады заработают в штатном режиме с 6 апреля, но их посещение будет свободным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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