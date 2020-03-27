2020-03-27T08:46:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Все торговые центры, стоматологии и салоны красоты закрываются в Нижегородской области из-за коронавируса

Правительство также отменяет льготный проезд в транспорте и ограничивает посещение парков
Юлия ИСАЕВА
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Все торговые центры, стоматологии и салоны красоты закрываются в Нижегородской области из-за коронавирусаВсе торговые центры, стоматологии и салоны красоты закрываются в Нижегородской области из-за коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о мерах профилактики коронавируса. По распоряжению правительства в регионе закрываются все торговые центры, стоматологии и салоны красоты.

Продуктовые магазины и аптеки продолжат работу, а вот ресторанам и кафе рекомендовано перейти на систему доставки готовых блюд. Кроме того, вводятся ограничения на посещения парков и других общественных мест. Льготный проезд в общественном транспорте отменяется для всех, кроме волонтеров. Эта мера предпринята в целях снижения пассажиропотока.

Глеб Никитин подчеркнул, что медицинские организации и реабилитационные центры также продолжат работу в штатном режиме. Услуги ЖкХ, банков и мобильной связи лучше использовать дистанционного. Все социальные услуги остаются доступными.

-Все это - временные меры. Уверен, что общими усилиями и ответственностью мы преодолеем эти испытания, - написал губернатор в своем Инстаграм.

Напомним, два дня назад в Нижегородской области был зафиксирован восьмой случай заражения коронавирусом. Все заболевшие прилетели из-за границы, они сейчас находятся в изоляции в инфекционной больнице. Одна из восьми пациентов уже полностью выздоровела, остальные проходят лечение.

ОФИЦИАЛЬНО

В Нижегородской области создана группировка войск для борьбы с коронавирусом. Аналогичные группировки создаются и в нескольких других регионах страны. Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в состав группировок должны войти воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, а также медицинские и инженерные подразделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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