Все бассейны, фитнес-центры, аквапарки и кальянные закроются из-за коронавируса в Нижнем Новгороде с 24 марта

Все бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры временно закрываются с 24 марта в Нижнем Новгороде и области. Приостановить свою работу должны также кальянные и организации, проводящие досуговые мероприятия для детей.

Соответствующие изменения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в свой указ №27 от 13 марта «О введении режима повышенной готовности».

Закрытием учреждений займется Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Государственные и муниципальные спортивные учреждения не работают уже неделю, их примеру последовали не все частные структуры. Сейчас требуется сделать следующий шаг. Понятно, что это приведет к определенным убыткам. Меры для поддержки бизнеса принимаются на федеральном уровне, обязательно будут решения на уровне региона. Надеюсь на понимание всех участников рынка», - прокомментировал Глеб Никитин.

Что касается ресторанов, кафе, столовых и баров, то им придется частично ограничить обслуживание гостей из расчета не более 30% посадочных мест на помещение. Им также рекомендуется переориентироваться на сервисы по доставке готовой пищи.

Возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям также должны обеспечить торговые сети.

Телекоммуникационные компании не должны прекращать предоставлять интернет и услуги связи при отрицательном или нулевом балансе гражданам, которые достигли 65-летнего возраста.

- Принимаемые меры прежде всего направлены на то, чтобы обеспечить безопасность нижегородцев. Опыт других стран показывает, что небрежность на ранних этапах распространения болезни может привести к печальным последствиям. Сейчас требуется координация всех уровней власти и понимание бизнес-сообщества для максимально эффективной профилактики распространения коронавируса, - пояснил губернатор.

Особая ответственность предусмотрена за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Оперативно выявлять и привлекать к ответственности людей за дезинформацию предложено ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Наказывать обещают за распространение в СМИ или в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной информации под видом достоверных сообщений.

Оперативно ограничивать доступ планируется к ресурсам, которые содержат заведомо ложные сведения. Ссылки на них будут быстро внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.

Ограничением доступа к ресурсам-дезинформаторам займется Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ПФО.

Напомним, о решении закрыть кальянные Глеб Никтин сообщил ранее на своей страничке в Instagram. Он пояснил, что такие меры необходимы из-за высокой вероятности заражения коронавирусом. Губернатор также рекомендовал максимально ограничить общение с другими людьми, исключив совместное использование посуды и других предметов.

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