Служба судебных приставов уходит на дистанционную работу
Временно прекращен личный прием граждан во всех структурных подразделениях Федеральной службы судебных приставов. В связи с этим в отделениях установлены специальные ящики для приема корреспонденции, сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.
По всем вопросам, касающимся отмены ареста на денежные средства, а также по любым другим вопросам, которые требуют быстрого решения, можно обращаться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФСС.
Напомним, ранее на дистанционную работу перешли другие ведомства, в частности, налоговая инспекция, окна и центр «Мой бизнес», многофункциональные центры, суды и т.д.
Нижегородцы могут обратиться по любым вопросам дистанционно, через форму на сайте соответствующего ведомства или по телефону. Документы, в случае необходимости, можно отправить по почте.
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ИСТОЧНИК KP.RU