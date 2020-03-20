Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 20 марта 2020 года: Перевозчики дезинфицируют автобусы, а жители скупают гречку

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 246775 человек заражены в мире. 10030 скончались от заболевания, 86025 удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 марта 2020 года.

Появились подробности о студенте НИУ «ВШЭ», у которого на днях обнаружили коронавирус. Оказалось, молодой человек только-только вернулся из Австрии, где с января 2020 года проходил магистерскую программу. В вузе рассказали, что больной находится в изоляции под наблюдением врачей.

Пока в Соединенных Штатах Америки массово скупают туалетную бумагу, в нижегородских магазинах планомерно опустошают полки с гречкой. Из-за чего накануне губернатору Глебу Никитину пришлось проехать по местным гипермаркетам с импровизированной «инспекцией». К удивлению главы региона, гречка вновь исчезла.

- Народ! Если начать скупать гречу месячными нормами, естественно, что она закончится. Куда вы ее девать-то потом будете? - написал Глеб Никитин в своем микроблоге.

Тем временем пассажирские предприятия оперативно дезинфицируют салоны автобусов. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как именно нужно проводить дезинфекцию транспортных средств. Этой инструкции следуют и муниципальные, и частные перевозчики.

- Мы ежедневно выезжаем в автопредприятия и на разворотные площадки и проверяем, как организована санитарная обработка салонов транспортных средств, - доложил начальник управления транспорта нижегородского минтранса Артем Бафанов.

Также днем ранее с рабочим визитом в Нижний Новгород приехала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РФ Елена Малинникова. В беседе с замглавой региона Давидом Мелик-Гусейновым доктор медицинских наук рассказала, как обстоят дела с распространением коронавирусной инфекции в России. Заодно эксперт напомнила о важности самоизоляции для профилактики заболеваемости.

- До недавнего времени люди ходили больными на работу и считали, что это подвиг. А сейчас это преступление - оказаться больным в обществе, - заявила Малинникова.

Того же мнения, кстати, придерживается заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов. По его словам, сейчас как никогда нужно бережно относиться к родным и коллегам, прежде всего, пожилого возраста.

Ну а правильно соблюдать карантин по коронавирусу помогут рекомендации, которые накануне опубликовал Роспотребнадзор. Специалисты подробно рассказали, как покупать продукты и выбрасывать мусор, находясь в изоляции.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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