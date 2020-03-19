2020-03-19T14:22:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Вернулся из Австрии»: В нижегородском вузе рассказали о студенте, заразившемся коронавирусом

Уроженец Ирака находится в изоляции под наблюдением врачей
Анастасия НАЗАРОВА
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Сейчас студент находится во второй инфекционной больнице Нижнего Новгорода.Сейчас студент находится во второй инфекционной больнице Нижнего Новгорода.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Студент нижегородского филиала Высшей школы экономики, у которого обнаружили коронавирус, на днях вернулся из Австрии. Как рассказали в вузе, уроженец Ирака пребывал в университете Кеплера в австрийском Линце с 9 января 2020 года, где проходил магистерскую программу. Однако из-за карантина, введенного в странах Евросоюза с 15 марта, ему пришлось вернуться в Россию.

- Руководители программы совместно с руководством вуза заблаговременно предоставили данные в Роспотребнадзор обо всех студентах, возвращающихся из зарубежных поездок. Сотрудники Роспотребнадзора встретили студента на вокзале и поместили на карантин в больницу № 9 Нижнего Новгорода в обсервационную палату, - говорится на сайте НИУ «ВШЭ».

16 марта у молодого человека поднялась температура. Врачи тут же взяли у него анализ крови, результаты которого показали наличие коронавируса в организме. Пациента незамедлительно перевели во вторую инфекционную больницу.

- Сейчас студент находится в изоляции под наблюдением врачей. Он в город не выходил, в кампусе и общежитии после возвращения из Австрии не был, ни с кем не контактировал, - заверили в вузе.

Напомним, 17 марта власти сообщили о второй заболевшей коронавирусом нижегородке. Женщина недавно прилетела из Германии. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Тем временем первую уже выписали из инфекционной больницы. Женщина, поборовшая китайский вирус, рассказала, как протекала болезнь и как чувствует себя теперь.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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