2020-03-19T16:05:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Елена Малинникова: «Еще недавно люди ходили больными на работу и считали, что это подвиг. Но сейчас это – преступление»

Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Елена Малинникова посетила Нижний Новгород с рабочим визитом
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Елена Малинникова: «Еще недавно люди ходили больными на работу и считали, что это подвиг. Но сейчас это – преступление»Елена Малинникова: «Еще недавно люди ходили больными на работу и считали, что это подвиг. Но сейчас это – преступление»Фото: Данил СВЕЧКОВ
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В Нижегородской области проводится весь спектр мероприятий, которые необходимы в условиях риска распространения вируса – об этом заявила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Елена Малинникова в ходе рабочего визита в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Елена Малинникова встретилась с заместителем губернатора Нижегородской области Давидом Мелик-Гусейновым и обсудила с ним вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса.

- В Российской Федерации сейчас относительно невысокая заболеваемость в сравнении с мировыми показателями – и это, безусловно, заслуга совместной работы наших служб. Специалисты проводят регулярную работу по выявлению любой особо опасной инфекции, в том числе и коронавирусной. Но борьба с вирусом требует усилий не только от медиков, но и от всего общества, - подчеркнула Елена Малинникова.

По словам Елены Малинниковой, случаи выявления коронавирусной инфекции в Нижегородской области, с учетом отсутствия симптомов у зараженных людей, свидетельствуют о хорошей работе врачей. Специалист Минздрава напомнила также о важности самоизоляции для профилактики заболеваемости. Не менее значимо также соблюдение правил гигиены.

Елена Малинникова высоко оценила готовность Нижегородской области к активному лечению пациентов с коронавирусом, если они будут появляться. Но важнее всего сейчас, по ее мнению – пересмотреть свое поведение, изменить менталитет.

- До недавнего времени люди ходили больными на работу и считали, что это подвиг. А сейчас это преступление – оказаться больным в обществе. Поэтому, если вы обнаружили у себя признаки заболевания, контактировали с больным или с человеком, подозревающим у себя коронавирус, будьте готовы к обследованию и самоизоляции. Обнаружив признаки острой респираторной инфекции, не обращайтесь в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Доктор разберется, пропишет вам план действий и, в случае необходимости, назначит обследование на коронавирус, - заключила специалист Минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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